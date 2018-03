Por sexta vez en plazas de promoción

Llevaba nueve jornadas el Terrassa FC fuera de las posiciones de "play off", de las que en seis ha ocupado el quinto lugar de la tabla clasificatoria. Y gracias a su triunfo del sábado y a la derrota del Prat contra la Pobla de Mafumet ha regresado al cuarto lugar, con dos puntos de diferencia sobre la Pobla y tres en relación al Prat. La última vez que el conjunto de Cristian estuvo entre los cuatro primeros fue en la jornada 21, empatado a puntos por entonces con el Sant Andreu, que era tercero, y con el Ascó, que era quinto. El Terrassa fue líder después de la primera jornada de Liga gracias a la diferencia de goles y ha sido tercero en dos ocasiones. En las otras tres oportunidades ha ocupado la cuarta posición. El partido del jueves en el campo del Sant Andreu, que es tercero, se presume fundamental.

siete jornadas para que acabe la Liga, el Terrassa FC ha dibujado un escenario idóneo para cumplir su propósito de adjudicarse una de las plazas en juego para disputar el "play off" de ascenso a Segunda División "B". Le ha robado la cuarta posición al Prat después de golear el sábado al Granollers, tiene el mejor calendario de todos los candidatos a la promoción y su fútbol toma una línea de mejora más que prometedora. Aún teniendo en su agenda el jueves un partido de la máxima complicación en el campo del Sant Andreu, sus cartas son ideales para no fallar en el momento determinante de la competición.