El Club Egara, campeón de la Copa del Rey

Un soberbio Club Egara se adjudicó este domingo la decimoséptima Copa del Rey de su historia al derrotar por 2 goles a 1 al RC Polo de Barcelona, ganador de las dos últimas ediciones, en las instalaciones del polideportivo Verge del Carme de Beteró. El conjunto que prepara Siso Ventalló ha firmado un torneo perrfecto. Y ha tenido enfrente a los mejores equipos españoles. Goleó en cuartos de final al Club de Campo por 5 a 1 y en semifinales venció por 2 a 1 al Atlètic. En una finalísima que enfrentaba a dos viejos conocidos, a dos enemigos íntimos, fue el Egara mucho mejor que un RC Polo al que superó por un magnífico marcador 2 a 1. Fue la victoria del hockey formativo sobre un equipo absolutamente profesionalizado, que año tras año realiza grandes dispendios económicos para fichar a los mejores jugadores posibles. Eso aumenta de forma exponencial el mérito del conjunto del Pla del Bon Aire, en el que todos, absolutamente todos sus jugadores, se han formado en la cantera de la entidad.

Un golazo de penalti-córner de Pau Quemada en el minuto 27 y otro de Lluís Mercadé en un contraataque de libro en el 40 dieron al conjunto de Ventalló un título merecidísimo ante un Polo que se lo puso difícil y recortó distancias gracias a un penalti-córner de Manu Bordas en el minuto 55 pero que no pudo con el sensacional partido, tanto en defensa como en ataque de un Egara para el que este título, que no ganaba desde el año 2009, supone una enorme inyección de moral de cara al "play off" por el título de Liga. El Egara firmó un auténtico partidazo, lleno de garra, rigor táctico, calidad y muchísimas ganas.

Tras un primer cuarto de tanteo y con escasas ocasiones, Pau Quemada batió en el minuto 27 a Mario Fernández con un trallazo estratosférico desde el penalti-córner. Con sólo dos penaltis lanzados en todo el partido, el Egara transformó uno, mientras que el Polo marcó uno solo de los seis de que dispuso. Ya en el tercer acto, un fenomenal pase de Nani Usé fue rematado a gol por Lluís Mercadé. El 2-0 tranquilizó muchísimo a los egarenses, pero el Polo se negó a desenchufarse tan pronto del partido y recortó distancias gracias a un penalti de Manu Bordas en el minuto 55. En el último cuarto de hora, el Polo se fue arriba, dejó descolgado a David Alegre y dispuso de un par de buenas ocasiones, pero el Club Egara, arropado por sus aficionados, defendió con enorme orden y acabó haciendo bueno el 2 a 1.

Tras el partido, un eufórico y emocionado Siso Ventalló se acordó de su antecesor en el cargo, el argentino Patricio Keenan. "Cuando ganó la Liga hace dos temporadas y yo cogí el relevo, me dijo que debía ganar la Copa del Rey, algo que no lográbamos desde el año 2009. Y hemos podido hacerlo. Estamos tremendamente satisfechos", dijo el técnico terrassense. Pau Quemada, por su parte, comentó: "Hemos tenido la suerte de ponernos con una ventaja de dos goles. Ellos nos han apretado, pero nosotros hemos seguido atacando en bloque y hemos podido redondear un torneo fantástico", explicó el jugador franquicia del Club Egara.

El Club Egara celebró el título por todo lo alto sobre el campo azul de Beteró. Y pudo hacerlo con los numerosos aficionados que se desplazaron hasta Valencia y pudieron vivir en directo esta decimoséptima Copa del Rey de un Egara al que no pararon de animar desde el viernes.

Por otro lado, en el encuentro por el tercer y cuarto puesto, el Atlètic no pudo conseguir el bronce. Roc Oliva marcó los tres goles del cuadro de Davi Martín, pero por el Barça marcaron Quim Malgosa en dos ocasiones y Jan Colomer. Tras el empate a tres, los azulgranzas se impusieron por 1 a 3 en la tanda de "shoot-outs".