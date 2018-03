El Egara cae 2-4 ante el Club de Campo y se queda sin final

No pudo ser. Se cumplieron los pronósticos y el Club Egara se vio claramente superado en la primera semifinal de la Copa de la Reina de Valencia. Pese a ponerse por delante en el marcador en el minuto 17 por medio de Marta Llobet, el conjunto que prepara Andrew Wilson acabó cayendo por 2 goles a 4 ante el todopoderoso Club de Campo, ganador de ocho de las diez últimas ediciones coperas.

En el segundo período, la alemana Rebecca Grote empató de stroke para las madrileñas. No se amilanó el cuadro de Andrew Wilson, pero el Club de Campo puso en marcha todo su hockey y acabó goleando a un Club Egara que salió bien a la contra y defendió con orden, pero no le bastó.

Al filo del descanso, un extraordinario remate de Begoña García por el palo corto puso por delante a las de Eduardo Aguilar. Bea Pérez amplió la ventaja en el tercer acto y en el arranque del último parcial, Rebecca Grote firmó el 1-4 de penalti-córner.

Pero el Club Egara quiso caer con la cabeza alta y la internacional Carola Salvatella firmó un 2-4 que resultaría ya definitivo.

Una extraordinaria Mariona Girabent evitó males mayores con sus paradas.

En la final, el Club de Campo madrileño se verá las caras este domingo a las once de la mañana con el Junior, que ha goleado por 4 a 0 al RC Polo en la segunda semifinal. Antes, a las nueve, el Club Egara peleará por el bronce con el Polo en el campo dels Tarongers, sin cobertura televisiva.