El CN Terrassa quiere cerrar la mala racha en la piscina del Canoe 

Después de dos derrotas consecutivas, el CN Terrassa visita hoy, a las 13.15 horas, la piscina del Real Canoe. Los egarenses buscarán el triunfo en un escenario complicado ante un rival que está clasificado en la octava posición del campeonato. Dídac Cobacho, entrenador del CN Terrassa, señala que las dos últimas derrotas no han afectado negativamente a su equipo. "En este momento de la temporada, las derrotas pueden llegar a fortalecerte", explica. "Estamos en el tramo final, de forma que suponen un toque de atención de cara al "play-off". Es evidente que esos dos partidos los hemos perdido nosotros, pero existen factores externos que los condicionan y que no nos benefician, como fue el frío y la niebla en la piscina del Mediterrani y la actuación arbitral frente al Sabadell." Cobacho admite que el CN Terrassa es favorito en el partido de hoy, pero no se fía del rival. "Muchos equipos han sufrido en esa piscina. Además, entre el segundo y el octavo las diferencias son mínimas. Puedes perder contra cualquiera."