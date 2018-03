El Club Egara elimina por 2 a 1 al Atlètic y jugará la final del domingo ante el Polo

En un derbi tan trepidante como intenso, el Club Egara se clasificó este sábado por la tarde para la gran final de la edición número 101 de la Copa del Rey de hockey que se celebrará este domingo en Valencia. Los del Pla del Bon Aire se impusieron por 2 goles a 1 al Atlètic en la segunda semifinal del torneo. En la primera, que tuvo que ser suspendida por la lluvia durante más de media hora, el RC Polo goleó con suficiencia por 4 a 1 al FC Barcelona.

La semifinal comenzó a las seis de la tarde, una hora más tarde de lo previsto, a consecuencia de la persistente lluvia que cayó sobre las instalaciones de Beteró. El partido comenzó de forma eléctrica, con demasiada agua sobre el azul de Beteró. El Atlètic, que quería tener la bola, y un Egara peligrosísimo en sus salidas. Comenzó Pau Quemada lanzando dos penaltis-córner ante los que respondió a la perfección Marc Calzada. El Atlètic desperdició el penalti-córner de que dispuso y a renglón seguido llegó el primer tanto de la contienda. En el minuto 14, una gran internada por la derecha de Pau Quemada fue rematada en boca de gol por Marc García-Chicote.

Arrancó el segundo cuarto algo más controlado, pero con posesión del Atlètic. A los cuatro minutos, una combinación entre un Joan Tarrés en estado de gracia y Marc Boltó casi fue rematada por Dani Malgosa. Siempre que podía, sin embargo, un Egara menos exigido se escapaba por banda generando peligro. Pol Gispert lo intentó con un disparo que se marchó fuera por poco en una contra. A cuatro minutos para alcanzar el descanso, un arrastre al cajón en el segundo penalti del Atlètic significó el empate, obra de Pol Parrilla. Pere Arch vio la amarilla a dos minutos del descanso y dejó a los de Dani Martín con uno menos durante cinco minutos. El derbi, que no estaba decepcionando a nadie, llegó poco después a su ecuador empatado a un gol. No se acusaron las ausencias de dos de los jugadores más relevantes: Vicenç Ruiz para el Egara y Marc Sallés en el Atlètic.

Sólo se habían disputado tres minutos del tercer acto cuando Xavier Aguilar devolvió la ventaja al Club Egara al anotar el 2-1 tras un preciso pase de Lluís Marcadé en una internada por la derecha calcada a la del 1-0. En plena presión del Atlètic, Marc Pujal dejó a los suyos con uno menos durante cinco minutos al ver una tarjeta amarilla y tres minutos después le sucedió lo mismo a Pol Parrilla. Jugando con nueve, al Atlètic le tocó replegarse y sufrir. Así lo hizo. Fue un tercer tiempo con escasas ocasiones y muchísimo desgaste físico.

En el último período, el Atlètic salió obligado a empatar. Se peleaba por cada bola y nadie quería poner en riesgo el partido. La tacticidad iba en aumento. Obligados, los de Can Salas asumían más riesgos pero no generaban demasiadas ocasion es. Apenas un remate de Arnau de Bruijn a pase de Oriol Peremiquel que Quico Cortès se encargó de desbaratar. Pero el Egara no daba tregua. A falta de siete minutos, Lluís Mercadé remató solo y Marc Torrente evitó el tercer tanto del Egara.

Quedaban cinco minutos cuando Roc Oliva pudo empatar en el tercer penalti de los de Dani Martín, pero Quico Cortès firmó un paradón. Sin ya nada que perder, el Atlètic se lanzó a muerte sobre la portería del Egara en busca de los "shoot-outs". Nani Usé pudo sentenciar a la contra pero falló y mantuvo el choque abierto. A falta de dos minutos, Dani Martín colocó a Pol Parrilla de portero-jugador. Y llegó después un desvío de Roc Oliva que hubiera significado el empate, pero se le marchó alto. Sin solución de continuidad, la insistencia del Atlètic acabó con un remate al palo. Acabó el tiempo al final y el Egara se metió en la final tras un duelo colosal.

Este domingo a la una del mediodía, el Club Egara buscará su decimoséptima Copa ante un Polo que quiere la trigésima. Antes, a las nueve de la mañana, el Atlètic peleará por el bronce ante el FC Barcelona.