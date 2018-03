Sin imágenes del Terrassa

Los aficionados del Club Deportiu Terrassa, decano del hockey español, que no hayan podido desplazarse a Valencia no podrán ver imágenes por "streaming" de los dos partidos de cuartos de final de sus equipos. El derbi entre el conjunto femenino y el Club Egara se disputa hoy a las once de la mañana en el campo dels Tarongers, que no tiene cobertura televisiva. Tampoco se verá el duelo de cuartos de la Copa del Rey entre CD Terrassa y RC Polo que comenzará a la una del mediodía en el mismo recinto. Ni el Júnior - Real Sociedad femenino.