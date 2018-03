Agónica clasificación por "shoot-outs" de un Atlètic sin pegada

El Atlètic cumplió con los pronósticos y se impuso esta noche al Atlético San Sebastián en el último duelo de los cuartos de final de la Copa del Rey. Pero lo hizo en la tanda de "shoot-outs" por 3 a 2 después de empatar a uno un partido que dominó pero no supo sentenciar en ningún momento. Jugó con fuego el cuadro de Dani Martín y no se quemó de milagro. Un solitario gol marcado por Santi Ibáñez en el primer cuarto de partido permitió sobrevivir a los egarenses, pero en un penalti con el tiempo cumplido, Julen García batió a Marc Calzada y empató a uno ante la incredulidad general. Al conjunto que prepara Dani Martín le costó mucho más de lo esperado superar a un conjunto vasco que no pudo contar con su jugador franquicia, Peio Azcoaga. Tampoco tuvo el Atlètic a Marc Sallés. Los egarenses fallaron todos los penaltis-córner de que dispusieron y se acabaron clasificando en la muerte súbita. Este sábado a las cinco de la tarde, el Atlètic se medirá al Club Egara en la segunda semifinal de esta Copa del Rey, lo que garantiza un finalista egarense en la final. A las tres, la primera semifinal enfrentará a dos equipos barceloneses: FC Barcelona y RC Polo.