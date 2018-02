El CN Terrassa no puede fallar ante la visita del penúltimo

Hoy a las cuatro de la tarde, el equipo femenino del CN Terrassa recibirá al penúltimo clasificado de la competición, un CN Sant Feliu que presenta un pobre balance de dos victorias y nueve derrotas, quince puntos por debajo de un Natació que es quinto con los mismos 21 puntos que el cuarto clasificado, un CE Mediterrani que visitará al segundo clasificado, un CN Sant Andreu que parte como favorito. Se trata, por lo tanrto, de una excelente oportunidad para que las jugadoras que prepara Xavi Pérez para ubicarse en una cuarta posición que da el derecho a disputar los "play off" por el título de Liga. Además, ganando a este recién ascendido, el CN Terrassa encadenaría la tercera victoria consecutiva. En el enfrentamiento de la primera vuelta, las egarenses se impusieron por 11 goles a 14 en Sant Feliu de Llobregat. En el equipo que entrena Manolo Suárez destaca la exjugadora del Sant Andreu Mireia Bargalló, que es el gran referente del equipo. Pérez no se fía del rival: "Necesitamos ganar, pero el Sant Feliu no será un rival tan sencillo como parece sobre el papel", explica.