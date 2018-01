La selección alevín de la Associació prepara el "Manolo Guerrero"

La selección alevín de fútbol-11 de la Associació de Clubs de Futbol de Terrassa i Comarca ha empezado a preparar su participación en el Memorial Manolo Guerrero que organiza el Jabac y que tendrá lugar el día 10 de febrero. Celestino Jaime será el entrenador del combinado, con Dani Vinuesa como segundo. Los jugadores convocados son los siguientes: Eloi Amado, Arnau Camprubí y Erix Herruzo, del Jabac; Iker Martínez y Gerard Pouget, de la PB Sant Cugat; Raúl López, de la EF Bonaire; Genís López de Marina, del Matadepera; Biel Cervantes, del San Cristóbal; Joel Robles, del San Lorenzo; Max Dalmau, del Vacarisses; Àlex Martínez, del Can Trias; Sergi Cazorla, del Juan XXIII; Xavi Ros, del Terrassa FC; Schilo Mahungu, del Maurina Egara; Raúl Corbalán, del Pueblo Nuevo; Iker Carrasco, de la EF Viladecavalls; Joan Muñoz, del Can Parellada; Bara N'Diaye, del Can Boada; y Yassin El Bhyry, del Sant Pere Nord.