Tercera derrota seguida de un Terrassa FC que se desinfla

El Terrassa FC ha encajado su tercera derrota consecutiva este domingo al perder por 0 a 1 ante L'Hospitalet en el Camp Olímpic. Los egarenses han caído a la octava plaza de la clasificación, aunque a una diferencia de dos puntos de las plazas de promoción de ascenso. La peor lectura de la jornada es que su rival de esta semana, clasificado en la segunda posición, le saca ya ocho puntos de distancia.

El partido se resolvió en el segundo período en una acción poco afortunada de la defensa egarense. Un balón centrado al área con escaso peligro no fue despejado por Yaya y Manzi aprovechó la situación para superar a Ortega. Hasta entonces, el equilibrio había marcado un enfrentamiento de escasas oportunidades de gol y mucho respeto mutuo. El L'Hospitalet decapitó al Terrassa a partir de una excelente presión en las zonas de creación, lo que dificultó en gran medida el juego de los egarenses. Las mejores oportunidades locales de la primera parte se produjeron al principio, en una falta lanzada por Àlex Fernández que se paseó por el área y en un remate de Xavi Civil que detuvo con acierto Sergi Puig. El L'Hospitalet dispuso de su mejor oportunidad en el minuto 20, en un centro-chut de Imaz que entre Ortega y el travesaño impidieron que acabase en gol.

En el segundo período, el Terrassa intentó producir más en zonas de peligro, pero tampoco logró superar el entramado defensivo de su rival. Una jugada entre Xavi Civil y Raúl Torres que no fructificó fue lo más destacado, antes de que en el minuto 65 llegase el gol visitante. A partir de entonces, el partido entró en una dinámica de poca continuidad y numerosas interrupciones que no benefició a un Terrassa que se diluyó y no supo crear situaciones de gol.