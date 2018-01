Deporte de elite y formación 

El Atlètic Terrassa es el promotor de un consorcio formado por cinco clubs europeos de hockey y cinco universidades cuyo objetivo es facilitar que los jugadores de alto nivel puedan compaginar la práctica deportiva y el desarrollo de su carrera académica en el marco de los programas de intercambio Erasmus. El proyecto se demonina STICK (Sport and Academic Talent Integration through Exchange Programmes in Hockey)y cuenta con la financiación de la Comisión Europea a través de la acción SPORT del programa Erasmus+. El propósito de la iniciativa es diseñar un programa de intercambio deportivo y académico buscando una solución a la dificultad que tienen los deportistas de alto rendimiento de participar en una movilidad Erasmus sin que ello perjudique su carrera deportiva.

El proyecto ha sido propuesto por el Atlètic Terrassa y la Universidad Autónoma de Barcelona y ha sido seleccionado entre un total de 370 propuestas en la Acción SPORT del programa europeo Erasmus+. STICK busca dar apoyo a la carrera dual de los deportistas y reducir la pérdida de talento deportivo por parte de los clubs cuando estos estudiantes optan por marchar de Erasmus. El proyecto tiene un presupuesto de 372.251 euros y se desarrollará por espacio de dos años entre los socios del consorcio, que se calcula que serán una veintena contando todas las instituciones. El Atlètic Terrassa ha creado un departamento destinado exclusivamente a desarrollar el proyecto, el primero destinado al ámbito del hockey a nivel europeo.

Actualmente, los estudiantes de las universidades europeas deben desarrollar no sólo conocimientos académicos, sino también aquellas habilidades y competencias que les debe permitir obtener éxito en un mercado laboral muy globalizado. Las habilidades y y competencias linguísticas e interculturales son básicas y por ello la Comisión Europea da apoyo a programas de movilidad para facilitar estancias en el extranjero a los estudiantes mediante el programa Erasmus. Los deportistas amateurs deben desarrollar dos carreras de máximo nivel, la académica y la deportiva. Si quieren estar al máximo nivel, el grado de exigencia deportivo es elevado. A la vez, deben intentar obtener un elevado nivel académico para asegurar su futuro laboral.

Obligados a elegir

Estos estudiantes se ven obligados a renunciar a vivir una experiencia fuera de forma habitual a causa de la exigencia que supone el deporte de alto rendimiento. Muchos deciden poner por delante los estudios dejando el deporte a cambio de una experiencia académica internacional. En otros casos, optan por vivir sólo la movilidad deportiva, dejando de lado la actividad académica ya que el club extranjero donde se establecerán no dispone de ninguna universidad cercana con convenio Erasmus con su universidad de orígen. Con ello, muchos clubs y federaciones pierden talento para competir a alto nivel.

Los requisitos del programa Erasmus y el deporte de elite no congenian demasiado bien y si las universidades y los clubs trabajan de forma conjunta se puede hacer posible que los deportistas de alto nivel no tengan que escoger entre su carrera académica y profesional y su vida deportiva, pudiendo combinar las dos actividades.