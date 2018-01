El Ayuntamiento insiste en que no ha actuado contra la actividad del Jabac

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Terrassa ha hecho público un comunicado de prensa en el que reitera que sus actuaciones en el conflicto que mantiene abierto con la Fundació Terrassa FC no se han dirigido en ningún momento contra la actividad del fútbol base del Jabac, que forma parte de la Fundació. En dicho documento hace un extenso repaso sobre el desarrollo del proceso, derivado de la imposición de un canon por la utilización del terreno municipal de Las Palmeras para la actividad del centro deportivo Terrassasports. Dentro de ese proceso, la Fundació ha tenido que pagar un embargo de 5.000 euros mensuales en los últimos tiempos que, según el Jabac, ponen en entredicho la actividad del club.

El equipo de gobierno ha señalado que los problemas económicos de la Fundació se derivan de los cambios que se han producido en el contrato de alquiler de Terrassasports, que ha pasado de 60.000 euros mensuales a 5.000. Los responsables municipales comentan que esa variación es injustificada, recuerdan que desde la declaración del concurso de acreedores del Terrassasports no se ha practicado ningún embargo y y fijan en 96.000 euros las cantidades embargadas desde 2012. "Estas no son cantidades que se pueda considerar que hacen peligrar el fútbol base del Jabac", señala el comunicado. El gobierno municipal considera que la actividad del Jabac podría ser autosuficiente con las cuotas que pagan las familias y sugiere como solución la desvinculación del Jabac de la Fundació.