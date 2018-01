Sin carnet de media temporada

El Terrassa - Europa es el primer partido de la segunda vuelta en el Camp Olímpic. Y este año el club egarense ha decidido no poner a la venta el carnet de media temporada, una modalidad que sí se había sacado al mercado en años anteriores aunque con una aceptación escasa. De hecho, ese es el argumento que esgrime el consejo de administración a la hora de razonar la decisión de no poner a la venta dicho carnet. "La temporada pasada apenas vendimos carnets a estas alturas del campeonato. Entendemos que no existe demanda", ha señalado el presidente del Terrassa FC, Jordi Cuesta al respecto.