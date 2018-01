Victoria de un Can Parellada que da alcance al líder

El Can Parellada se ha situado segundo en la clasificación, empatado a puntos con el líder, que es el Juan XXIII, después del triunfo obtenido por 3 a 1 el miércoles por la noche ante el Súria en partido aplazado de la última jornada. Los locales se medían a un rival directo de la zona alta y supieron superar una situación adversa después de encajar el 0 a 1 en el minuto 8. La reacción del Can Parellada no se hizo esperar y en el minuto 20 se produjo el empate, a cargo de Emilio José Peón. Con ese marcador de empate a uno se alcanzó el descanso. En la segunda parte, la ambición del Can Parellada obtuvo su recompensa. Peón volvió a marcar y situó a su equipo por delante en el minuto 60. Y a diez minutos de la conclusión se produjo el tercer tanto, de Daniel Suárez, que resolvió el encuentro de forma definitiva