Vuelven visitando al colista

Daisuke, defendido por el ex del Terrassa Eric Martínez, en el debut liguero ante el Gavà. Albv'erto Tallón

Un Gavà que lleva seis jornadas sin conocer la victoria y ocupa la posición de farolillo rojo parece una víctima propiciatoria para que el Terrassa FC arranque la segunda vuelta de la competición liguera. Este primer envite del año 2018 enfrentará mañana a las doce del mediodía en el municipal de La Bòvila a un Gavà que acumula solamente doce puntos con un Terrassa que es quinto con 33, a un solo punto de distancia de las posiciones de "play off". Pero ni el técnico Cristian García ni sus futbolistas se fían de un rival que ha sido capaz de ganar al sexto (Prat) y al cuarto (L´Hospitalet) y que ha caido por un ajustado 2 a 3 en casa ante el primero, un Espanyol "B" que se mantiene como líder invicto y ha cedido sólo tres empates en el transcurrir de la primera vuelta de la competición.

"Comenzamos la segunda vuelta visitando a un rival que lleva toda la temporada con problemas deportivos y extradeportivos, pero no podemos fiarnos lo más mínimo. Seguro que nos lo pondrá muy complicado y si no hacemos las cosas bien no nos llevaremos los tres puntos", explicó Cristian García tras la sesión preparatoria de ayer, que se adelantó para que los futbolistas pudieran disfrutar con sus hijos de la cabalgata de Reyes.

Y es que no se le ha olvidado todavía a Cristian el empate sin goles de hace tres jornadas en el Camp Olímpic frente a un Vilassar de Mar que llegaba también como colista y parecía que iba a ser clarísimamente superado por los terrassistas en el Olímpic.

Nadie se olvida del Vilassar

"Ya sabemos lo que es no ganar al colista. No debemos olvidarnos de ese partido. Quizás la gente opine que somos tremendamente favoritos y que ganaremos fácil en La Bòvila, pero en esta liga no importa demasiado si eres quinto o último", explica el técnico egarense.

Tras ese aciago empate a cero, el equipo se recuperó puntuando en Cerdanyola y ganando al Castelldefels. Cerró la primera vuelta sumando cinco de los últimos nueve puntos en juego. Y quiere empezar la segunda ganando, ya que después el calendario le deparará una especie de "Tourmalet": Europa, Prat, L´Hospitalet y Reus "B".

Entiende Cristian que el parón será positivo para sus futbolistas. "Siempre es bueno parar un poquito, dejar de pensar en el fútbol y disfrutar unos días de la familia. Al equipo le han venido bien estos días de descanso. La gente ha vuelto con las pilas cargadas y muy motivada y metida en el trabajo".

Sin David Toro

El Terrassa cerró la primera vuelta el domingo 17 de diciembre, hace exactamente tres semanas, que es el tiempo que lleva sin competir. Cristian, que anuncia cambios en el once inicial respecto al duelo ante el Castelldefels, tiene a veinte futbolistas disponibles. La única baja es la del delantero David Toro, que no acaba de restablecerse de su lesión cuando parecía estar ya en la recta final de su recuperación, mientras que Cachorro se ha marchado cedido al Granollers.

LA CIFRA

33 puntos

Son los que ha sumado el Terrassa en la primera vuelta de la liga.