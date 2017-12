Marta Corredera participó en la victoria de Catalunya frente a Navarra 

La futbolista egarense del Atlético de Madrid Marta Corredera formó parte de la selección catalana que derrotó por 1 a 3 a Navarra en el partido amistoso navideño que enfrentó a ambas selecciones en el estadio del Sadar. La extremo terrassense fue una de las once titulares elegidas por la seleccionadora Natàlia Arroyo y contribuyó a la victoria por 1 a 3 ante las navarras. Fue sustituida en el descanso por Brenda Pérez. No pudo participar en este partido navideño la también terrassense Vicky Losada, que se recupera de una lesión. Maite Oroz inauguró el marcador en el minuto 19 para las anfitrionas, pero Catalunya tardó solamente dos minutos en contestar, cuando Aitana Bonmartí empató con un trallazo cerca de la escuadra. En los minutos restantes de la primera mitad, la delantera catalana insistió en batir la portería defendida por Ainhoa Tirapu. Con sus rápidas incursiones por la banda, Corredera fue una de las puntas que llevó más peligro. El marcador de empate a uno, sin embargo, no se movió. Los dos tantos que dieron la victoria a las catalanas llegaron tras el descanso. Carolina Férez fue la autora de los dos tantos, en los minutos 61 y 62.