Torneo de invierno en la Cruyff Court de Can Tusell

Este sábado se celebrará en la Cruyff Court de las instalaciones del Esplai La Fàbrica del barrio de Can Tusell la primera edición del torneo de invierno de fútbol de categoría alevín. Son seis los equipos que participarán en este evento solidario: CN Terrassa, Terrassa FC, Juan XXIII, UD Can Trias, Grup La Fàbrica de Can Tusell y UE Rubí. Habrá premios para los tres primeros clasificados, los tres mejores jugadores, el máximo goleador y el mejor portero. El dinero que se recaude se destinará íntegramente a los proyectos sociales realizados por el grupo La Fàbrica de Can Tusell, dirigidos a niños y adolescentes. El evento se desarrollará según las normas de la Fundación Cruyff para los torneos de fútbol 6x6. La primera fase se disputará entre las nueve de la mañana y las 12.35 del mediodía. El primero del grupo "A" (Natació, Rubí, Juan XXIII y Can Tusell) accederá directamente a cuartos de final y los otros seis participantes se medirán entre sí por un puesto en las semifinales, que comenzarán a las 16.20. La final del torneo comenzará a las 17.50 horas.