Costa y Álvarez, a dar la sorpresa

Entre hoy y el domingo se disputará en el Royal Arena de la capital danesa, Copenhague, el Campeonato de Europa en piscina corta. Las nadadoras del CN Terrassa Melani Costa y Evelyne Álvarez afrontan la competición desde perspectivas diferentes. La mallorquina, poseedora de un brillante palmarés internacional que incluye un subcampeonato del Mundo en Barcelona 2013, quiere volver a meterse en una final continental tras un año muy complicado que ha estado marcado por el pneumotórax que sufrió, una lesión especialmente importante para una nadadora. La canaria no se marca ningún objetivo concreto más allá de disfrutar de la experiencia.

Melani Costa vuelve a ver la luz después de una etapa de oscuridad. "Pese a que sigo con dolor, me estoy adaptando a esta realidad y estoy entrenando con ganas para recuperar mi mejor versión. Me ha costado mucho, ya que prácticamente he tenido que empezar de cero", explica la nadadora del CN Terrassa.

Regresar a la selección

Añade Costa: "De momento, haberme clasificado para el Europeo ya ha supuesto entrar de nuevo en la órbita de la selección. Ahora debo comenzar a comprobar si puedo competir contra las mejores".

La nadadora mallorquina reconoce que el reto principal que se había fijado esta temporada era el Campeonato de Europa en piscina larga que se celebrará el próximo mes de agosto en la capital escocesa, Glasgow, cita para la cual se necesita conseguir el billete en el Campeonato de España Open que se desarrollará el mes de abril en la ciudad andaluza de Málaga. Una vez en Copenhague, sin embargo, no esconde su ambición.

Costa participará en la capital danesa en tres distancias, todas ellas en estilo libre, en esta máxima cita continental en piscina corta. Debutará mañana, jueves, en los 100 metros libre, una prueba que le servirá "para entrar en competición, para no estar parada tantos días", explica. Posteriormente, el sábado intervendrá en los 200 metros libre y cerrará su participación en la jornada final del domingo nadando los 400 metros libre.

"Intentaré clasificarme para la final tanto en los 200 como en los 400. Ya veremos como se desarrolla la competición", apunta.

Por su parte, la otra participante del CN Terrassa, la también isleña Evelyne Álvarez, afronta este Campeonato de Europa como "un regalo". La nadadora canaria no competía internacionalmente con la selección española desde el Campeonato de Europa absoluto de Estambul (Turquía) y la Gimnasiada de Doha (Catar). Ambas citas se celebraron en el año 2009, hace ya ocho años.

Entiende Álvarez que haber conseguido la mínima para poder estar presente en este Europeo significó "una sorpresa muy positiva", para ella, ya que "no habíamos preparado específicamente el Campeonato de España, puesto que el entrenamiento iba dirigido a la Copa de España. Pero a veces, cuando menos te presionas, mejor salen las cosas", asegura la canaria.

A relanzar su carrera

Evelyne Álvarez fichó por el Club Natació Terrassa con la finalidad de relanzar su carrera deportiva. "La mínima para el Europeo es fruto de todo el trabajo realizado en estas dos últimas temporadas. Me he ido adaptando y he ido encontrando poco a poco mi mejor nivel". Habitual en los podios de los Campeonatos de España, la competencia de dos bracistas de la categoría de Jessica Vall y Marina Garcia encarece muchísimo poder conseguir una plaza para competir internacionalmente. En este sentido, Álvarez apunta: "El hecho de que podamos ir cuatro nadadoras por prueba a este Europeo me ha favorecido".

Ya en la ciudad de Copenhague, la canaria no se plantea retos concretos. Debutará este viernes en los 100 metros braza, una distancia que será para ella "una toma de contacto, una prueba para ajustar sensaciones". El domingo nadará los 200 braza. "La intención es nadar por la mañana cerca de los 2'22"88, la marca que hice en el Campeonato de España y que me llevó a este Europeo. Pero todo lo que venga será positivo.