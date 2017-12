Otro empate a cero del Terrassa FC

El Terrassa FC sumó ante el Cerdanyola su segundo empate a cero consecutivo, un marcador que confirma una tendencia descendente del conjunto de Cristian García en un tramo del campeonato que se presumía asequible a nivel de calendario. El Terrassa jugó con un futbolista menos desde el minuto 56 por la expulsión de Fran Piera. Los egarenses ocupan provisionalmente la cuarta posición a la espera del desenlace del encuentro entre el Reus "B" y el Sant Andreu.

No fue una jornada demasiado afortunada de los egarenses, cuyo mejor fútbol no apareció en un partido de marcada tendencia física. El Terrassa quiso marcar el ritmo del encuentro en el primer período, en el que dispuso del balón aunque tuvo serias dificultades para dar continuidad a su fútbol, demasiado atascado en la zona de construcción. La apuesta defensiva del Cerdanyola supuso un serio obstáculo, aunque las únicas aproximaciones de peligro corrieron del lado egarense: un disparo de Amantini desde la frontal en el minuto 6; un chut desviado de Fran Piera tras una acción ensayada de corner en el 10; una acción de Yayá desde banda derecha que no encontró rematador en el 16; y un remate de cabeza de David López en el minuto 21 que Juli despejó a córner.

Descontento con el fútbol de su equipo, Cristian hizo dos cambios en el descanso dando entrada a Carreón y Nils por Raúl Torres y Daisuke, El segundo tiempo empezó con un Cerdanyola más adelantado que pudo haber marcado en el minuto 49 tras una acción de Montoro que Yayá abortó cuando Juli estaba en condición idónea para marcar. Y se complicó de forma considerable con la expulsión de Fran Piera en el minuto 56. Con diez futbolistas, el Terrassa estuvo más concentrado y tuvo su mejor ocasión en un remate de Carlos Martínez al travesaño. El partido estuvo más abierto y se jugó en las dos áreas. Mario Roque dispuso de una buena oportunidad en el minuto 75, pero su remate de cabeza lo detuvo Ortega. Cristian apostó por Civil en el tramo final, jugando con defensa de tres, y el delantero terrassista dispuso de la última ocasión en un remate de cabeza que detuvo Del Río.

CERDANYOLA FC. Del Río, Dani Martí, Alberto García, Javi González, Álex Alba, Rubén, Aliaga, Juli, Mario Roque, Roger y Montoro, Iván Méndez suplió a Álex Alba en el minuto 82; Demkba a Montoro en el 89.

TERRASSA FC. Ortega, Yayá, Amantini, Pallás, David López, Guzmán,Ferreira, Raúl Torres, Daisuke, Carlos Martínez, Fran Piera. Carreón y Nils suplieron a Raúl Torres y Daisuke en el minuto 46; y Civil a Guzmán en el 76.

Árbitro. Juan Manuel Martín Varas. Amonestó a Dani Martí, Javi González,Álex Alba, Mario Roque, Montoro y Amantini. Expulsó a Fran Piera en el minuto 56 por doble amonestación.