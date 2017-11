El Handbol Terrassa recupera el primer puesto

Gracias a su contundente victoria en el pabellón de Can Jofresa ante el Handbol Bordils "C", el Handbol Terrassa ha recuperado un liderato que no ostentaba desde la cuarta jornada de la competición. Actualmente, el conjunto que prepara Andrés Expósito lidera la categoría con los mismos catorce puntos que acumula el Balonmano Granollers "C". Tienen los egarenses tres puntos de ventaja respecto al cuarto.

El duelo ante el penúltimo clasificado resultó bastante cómodo para un Handbol Terrassa al que le costó algunos minutos centrarse. Andrés Expósito ha ido recuperando jugadores y pudo contar ya con Javi Guil, que anotó diez tantos. El joven Geuyris Romero firmó seis dianas, igual que Cristian Serrano.

Igualdad inicial

El primer período resultó bastante equilibrado por parte de ambos conjuntos y el Handbol Terrassa se lo llevó por tres tantos de diferencia (16-13). Tras el descanso, Fran Martínez y Joel Navarro continuaron liderando con sobriedad el equipo y las ventajas comenzaron a aumentar de manera significativa en el marcador. Al final, los terrassenses acabaron ganando por ocho goles de diferencia (31-23) y se beneficiaron de la derrota del Granollers "C" para recuperar la primera posición en la tabla clasificatoria.

HANDBOL TERRASSA 31

HANDBOL BORDILS "C" 23

HANDBOL TERRASSA. Albert Riera, Carlos Fernández, Benjamín Raya, Joel Navarro, Ricard Guardeño, Xavi Montes, David Comellas, Fran Martínez (3), Andrés Güizzo (1), Javi Guil (10), Xavi García (4), Xavi Ros (1), Geuris Romero (6) y Cristian Serrano (6).

Parciales cada 10 minutos. 7-6, 13-10, 16-13, descanso, 21-18, 26-21, 31-23.