Cuarta posición para Jaume Leiva en la general de la Behobia - San Sebastián

El atleta terrassense Jaume Leiva se clasificó en la cuarta posición de la Behobia - San Sebastián, una de las pruebas de mayor prestigio del calendario atlético español. Sobra una distancia de 20 kilómetros, Leiva hizo una marca de 1.02'47". El atleta terrassense se proclamó ganador en el año 2012. En esta oportunidad el triunfo correspondió, por tercera vez, a Carles Castillejo, que firmó un registro de 1.00'39", seguido de Camilo Santiago con 1.01'31". Completó el podio Iraitz Arrospide con 1.02'37".

Leiva realizó una buena carrera y se mantuvo en todo momento con los mejores de la misma. Durante los primeros kilómetros estuvo en el grupo de cabeza con quienes coparon el podio al final. Cuando Castillejo y Camilo Santiago se distanciaron hacia el kilómetro 6, Leiva quedó integrado en un segundo grupo en el que iba a estar en juego la tercera posición del podio masculino.

El egarense mantuvo un buen tono pero en el sprint final no pudo aguantar a Iraitz Arrospide, que le tomó diez segundos de diferencia y entró en la línea de meta como tercer clasificado. A pesar de ello, Jaume Leiva hizo una lectura positiva de su papel en esta prestigiosa prueba. "Intenté una y otra vez descolgar a Iraitz pero en el sprint final mis piernas no dieron más", señaló. "Con rabia de no poder subir al podio pero orgulloso de cómo he corrido, valiente y dando todo lo que tengo en este momento." Leiva ha recordado que esta es su segunda mejor marca en la Behobia. "Ha habido tres atletas mejores que yo y eso me da más fuerzas para seguir trabajando duro", explicó en su cuenta de Instagram.