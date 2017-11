Campus de Vicky Losada en el Olímpic

La jugadora internacional terrassense Vicky Losada, que milita en el FC Barcelona, organiza un campus del 27 al 29 de diciembre en el Camp Olímpic de Terrassa. Está dirigido a niños y niñas de 5 a 18 años. Además de los entrenamientos futbolísticos, también se ofrecen clases de inglés deportivo. El campus no tiene ninguna vinculación con el Terrassa FC aunque se desarrollará en el estadio. Uno de los aspectos destacados del campus será la visita de la futbolista holandesa del FC Barcelona Lieke Martens, premiada con el galardón The Best que otorga la FIFA, además de haber sido designada mejor jugadora de la última edición de la Eurocopa. El Terrassa, por su parte, promueve también en fechas navideñas el Campus Cristian García, del 27 al 29 en las instalaciones del Bonaire y un segundo turno del 2 al 4 de enero en el Camp Olímpic.