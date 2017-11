Al Egara se le escapó el derbi

En un duelo vibrante, con dos partes perfectamente diferenciadas, el derbi entre Club Egara y Atlètic acabó en unas tablas que dejaron bastante más satisfechas a las visitantes que a las locales. En los dos primeros períodos, el control y el dominio correspondió a un Egara que se marchó al vestuario mandando por un 2-0 que parecía haber dejado el duelo ya definitivamente cerrado. Pero las chicas que prepara Andrew Wilson permitieron que el Atlètic se creciera. Se perdieron en errores y precipitaciones y no supieron defender bien un resultado muy favorable, permitiendo que las de Andreu Enrich no sólo entraran en el partido sino que lo empataran e incluso lo pudieran haber terminado ganando. Ambos equipos acabaron lanzando cinco penaltis cada uno. El Club Egara anotó dos y el Atlètic solamente uno.

Dominio local

El primer cuarto fue de tanteo, pero era el Egara quien disponía de las ocasiones más claras. A los siete minutos, Carola Salvatella falló un remate franco ante un Atlètic que sufría demasiado en defensa. Y en el 14, Marta Llobet abrió el marcador al anotar de forma combinada el primer penalti-córner local. Ya en el segundo cuarto, el Atlètic seguía sin encontrarse sobre el campo. A dos minutos del descanso, Carola Salvatella abrió brecha en el marcador en otro penalti combinado.

Pese a las adversidades, el Atlètic creyó en puntuar. Logró recortar distancias gracias a un golazo de Maria Barba que se coló por el centro. Llegaron luego las tarjetas amarillas para el Egara. Entre los minutos 50 y 57 vio cuatro, una de ellas de diez minutos. Y cuando estaba con ocho jugadoras, Clara Badia empató de penalti a falta de tres minutos. En pleno desconcierto del conjunto anfitrión, Anna Barba pudo haber logrado el 2-3.

CLUB EGARA 2

ATLÈTIC 2



CLUB EGARA. M. Girabent, S. Querol, C. Adell, A. Fitó, N. López-Llauder, Cristina Salvatella, C. López-Llauder, M. Gibert, Carola Salvatella, K. Domingo y M. Llobet, equipo inicial, C. Gómez, M. Fuentes, J. Divorra, M. Newlyn y L. Bosch.



ATLÈTIC. B. Derks, F. Bustos, G. Cirera, C. Clotet, J. Calvó, I. Mazars, C. Badia, N. Cortès, A. Barba, S. Frankema y M. Barba, equipo inicial, M. Ycart, C. Parera, Q. Figueras, M. Matarrodona y P. Amat.



Árbitros. Núria Ribó y Mariela Fernández. Amarillas a las locales Sílvia Querol, Clàudia Adell, Nonna López-Llauder y Carla Gómez (10 m.) y a la visitante Sieriu Frankema.



Goles. 1-0, minuto 14, Marta Llobet de penalti-córner; 2-0, minuto 33, Carola Salvatella de penalti-córner; 2-1, minuto 48, Maria Barba; 2-2, minuto 67, Clara Badia de penalti-córner.