"Terrassa se merece la casa del hockey"

Francesc Salvatella, presidente de Hockey per Terrassa, y el alcalde accidental de Terrassa, Alfredo Vega, también fueron interrogados por los presentadores. Salvatella se refirió a los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992 y aseguró que "es difícil que se repitan" y no quiso destacar ningún acto de los que se han celebrado para recordar esta efeméride. El presidente de Hockey per Terrassa apuntó, sobre el proyecto de crear algún emplazamiento para que sea la casa del hokey, y manifestó que "es uno de los objetivos y la ciudad merecer tener este espacio, y ha de ser una realidad". Vega, por su parte, y al hilo de este tema, ratificó que "si hay una ciudad merecedora de tener esta casa o museo del hockey, es Terrassa". El dirigente aseveró que "el mundo del hockey fue el gran protagonista en los Juegos Olímpicos y fue un momento clave para la ciudad, porque nos sentimos orgullosos de ser terrassenses".