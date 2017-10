El CN Terrassa visita esta tarde la piscina del Molins de Rei

El CN Terrassa visita esta tarde, a las seis, la piscina del CN Molins de Rei en partido de la cuarta jornada de la Liga de División de Honor masculina de waterpolo. El conjunto de Dídac Cobacho, tercero con siete puntos, afronta una salida asequible sobre el papel, dado que su rival únicamente ha sumado un punto y se plantea la permanencia como objetivo de la temporada. Pese a todo, Cobacho no quiere excesos de confianza. "Estos partidos siempre tienen trampa. Estamos obligados a ganar, mientras que nuestro rival sale sin nada que perder. Debemos estar muy centrados desde el principio para reflejar en el agua la superioridad que se nos presupone", explica el técnico terrassense. Cobacho no podrá estar en el banquillo dado que ha sido sancionado con un partido después de su expulsión en el último partido de Liga. Eduard Vera será quien lo haga. En las filas del Molins de Rei destaca la presencia del ex jugador del CN Terrassa Abraham Alcaide y de Salvador Sánchez, hermano del jugador del conjunto terrassista, Fran Sánchez. Cobacho contará con la baja del lesionado Ricard Alarcón.

El equipo femenino del CN Terrassa recibe esta tarde, pos su parte, al Escuela WP Zaragoza en el Àrea Olímpica a las 4 de la tarde. Las locales intentarán repetir la buena imagen mostrada en su estreno en la competición y sumar la segunda victoria consecutiva. Cristina Cantero es duda en las filas locales. "Es un partido muy importante para nosotros", señala el entrenador del CN Terrassa, Xavi Pérez. "En este primer tramo de la temporada jugamos contra tres rivales directos y aspiramos al pleno de puntos. En casa no podemos sufrir ningún tropiezo".