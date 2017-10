El Terrassa Teknopoint sólo pudo anotarse un set contra el GET Blume 

El CV Terrassa Teknopoint perdió por 1-3 en el Pla del Bon Aire contra el GET Blume, un equipo de buen nivel técnico. El partido corresponde a la Primera Catalana masculina. Los egarenses se anotaron el primer set por 25-21 mostrando una alta efectividad en los servicios y gracias al buen trabajo de la primera línea. A partir de entonces, el GET Blume se hizo fuerte en ataque ante un CV Terrassa al que no le funcionó la primera línea defensiva. Los visitantes se anotaron tres sets de forma consecutiva por 12-25, 14-25 y 13-25.

Por su parte, el CV Terrassa Teknopoint perdió por 3-2 en su desplazamiento a la pista del Avinyó, en partido de la cuarta jornada del campeonato de Tercera Catalana femenina. Las egarenses cedieron en el primer set por 25-23, pero nivelaron la situación en el segundo que se apuntaron por 19 a 25. El tercer set fue muy igualado y se lo apuntó el Avinyó por 27-25. El CV Terrassa mostró su mejor cara en la cuarta manga, que ganó por un contundente 12-25 que dio pie al "tie break" decisivo. La presión del público y la falta de contundencia para cerrar los puntos dio la victoria al Avinyó por 15 a 12.