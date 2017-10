Daniel Denta y Michaël Dutrieux arbitrarán el partido entre CD Terrassa y Club de Campo

Los colegiados extranjeros Daniel Denta y Michaël Dutrieux arbitrarán este sábado a la una del mediodía el encuentro de la quinta jornada de la Liga de División de Honor masculina que enfrentará en Les Pedritxes al CD Terrassa con el Club de Campo madrileño. El domingo a las 12.30 del mediodía, Paul Salvati y Jordi Puig se encvargarán de impartir justicia en el duelo de Can Salas entre Atlètic y Atlético San Sebastián. Y a la una del mediodía, Daniel Rodríguez y Carlos García pitarán en San Sebastián de los Reyes el Complutense - Club Egara. En la División de Honor femenina, Sandra Adell y Jonathan Gómez se encargarán el sábado a las once de la mañana del CD Terrassa - Jolaseta que se disputará en Les Pedritxes. Ya el domingo, Álvaro López y Daniel Rodríguez arbitrarán a las once de la mañana en San Sebastián de los Reyes el duelo entre San Pablo Valdeluz y Atlètic. A las 12.45 del mediodía, Anne Van den Bosch y Mariela Fernández dirigirán en el Pla del Bon Aire el Club Egara - Real Sociedad.

El derbi de Primera

En la Primera División femenina, el derbi que enfrentará mañana a las cinco de la tarde al Línia 22 con el Club Egara será arbitrado por los colegiados Mirian Hero y Anne Van Den Bosch. Por otro lado, en la División de Honor "B", Hrystian Vasilev y Michaël Dutrieux dirigirán mañana a las 10.30 de la mañana el Vallès Pozuelo. Hoy, el Real Sociedad 1927 - Egara 1935 será dirigido por Álvaro López y Gema Calderón, mientras que Kevin Roberts y Hrystian Vasilev arbitrarán el duelo entre Pedralbes y Línia 22.