Podios para CN Terrassa y CP Matadepera

El CN Terrassa logró once podios en las semifinales de Interclubs de las modalidades de libre y figuras obligatorias disputadas en Sant Pere de Ribes. En libre, Paula Pérez fue segunda en certificado y Carla Pérez acabó tercera en iniciación "C" menores. En figuras obligatorias, Berta Moreno se proclamó ganadora en iniciación "C" mayores, al igual que Lucía Díaz en iniciación "B" mayores y Nerea Nevado en iniciación "A". Por su parte, Natalia Garrido y Júlia Busqué finalizaron en la segunda posición en iniciación "C" menores e iniciación "B" menores, respectívamente. Por último, el CN Terrassa logró cuatro terceras posiciones a cargo de Sara Lao en iniciación "C" mayores, Paula Pérez en iniciación "B" menores, Míriam Martínez en iniciación "A" y Diana Vázquez en certificado. Por su parte, el Club Patí Matadepera compitió en en la población de Folgueroles, destacando entre sus representantes la segunda posición de Laura Martínez en la modalidad de figuras obligatorias dentro de iniciación "B" mayores.