Un Línia 22 con poco acierto en la zona de ataque sumó un empate

Al Línia 22 le faltó un poco de puntería para ganar en el campo del San Fernando. El conjunto que prepara el técnico Oriol Alcaraz tuvo alguna dificultatd al inicio para adaptarse al terreno de juego, pero dispuso de oportunidades claras para ganar.

Álvaro Romero adelantó a los andaluces en un contraataque, pero Germán Herreroconsiguió empatar.

CH SAN FERNANDO 1

LÍNIA 22 HC 1

SAN FERNANDO. C. Chapman, J. A. gonzález, A. Fernández, J. Ferrandiz, P. Jiménez, J. Galindo, V. Aguirrezabala, C. Ramagge, A. Romero, C. Martínez y L. Bazzoni, equipo inicial, A. Sal, E. Berraquero, P. Lombardo, C. Pérez, D. Meléndez y J. A. Hurtado.

LÍNIA 22 HC. R. Farrés, A. Grau, J. Elias, R. Mampel, D. De miguel, J. Amat, P. Soms, G. Roig, J. González, P. Torrente y S. Sanmartín, equipo inicial, O. Tort, D. Masip, G. Herrero, A. Giralt, J. Contreras y J. L. Pérez.

Árbitros. Fabio José Tesifón y Jorge Ocaña. Amonestaron con tarjeta verde al jugador local Vicente Aguirrezabala y con tarjeta amarilla al jugador local Javier Galindo. Expulsaron con tarjeta roja directa al local José Antonio Hurtado, en el minuto 62 de encuentro.

Goles. 1-0, minuto 30, Álvaro Romero; 1-1, minuto 42, Germán Herrero.