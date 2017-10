Talleres solidarios para mujeres

La celebración el próximo día 22 de octubre de la Cursa de les Dones Diari de Terrassa no sólo conlleva una organización deportiva, sino que detrás se aporta una notable labor solidaria que consolida la apuesta que lleva a cabo en esta dirección la AE Mitja Marató, organizadora del evento. Del mismo modo que se hizo con motivo de la última Mitja Marató, previamente a la Cursa de les Dones se han organizado unos talleres solidarios con el fin de dar respuesta a situaciones sociales de precariedad en mujeres, jóvenes y niñas que conviven con esta realidad. El objetivo de los talleres es acercar los valores del deporte a un público que no está habituado a la práctica del deporte en general o del atletismo en particular.

La AE Mitja Marató ha organizado esta actividad gratuita dirigida a mujeres, de todas las edades, que quieran conocer el mundo del deporte de la mano de corredores y corredoras con una notable trayectoria, apoyados de monitores y voluntarios de las diversas entidades colaboradoras. El esfuerzo organizativo y de recursos realizado por la AE Mitja Marató cuenta con el apoyo de empresas y entidades colaboradoras. Gracias a ello se ha implantado un sistema de becas para apoyar los talleres de preparación de la mujer en el deporte, mediante el trabajo en grupos para iniciarlas en el deporte y poner de manifiesto los valores vitales y personales más básicos y los efectos beneficiosos en la salud; se dota a estas personas del material mínimo necesario para desarrollar un deporte tan básico como es caminar o correr; y se atiende las inscripciones en la Cursa de les Dones.

Este programa de talleres y becas se rigen por una selección de beneficiarios y un sistema de asignación de becas , dirigidos por personas que conocen los entornos y zonas de la ciudad donde es preciso realizar una actuación de estas características y que conviven con estas situaciones sociales llenas de precariedad y en riesgo de exclusión.

Todas las personas que se quieran beneficiar de estos talleres se pueden informar a través de la web www.mitjaterrassa.org o a través del facebook de la asociación.

Un gran acontecimiento

La Cursa de les Dones Diari de Terrassa celebra el 22 de octubre su cuarta edición con unas expectativas inmejorables. Este año ha dado un paso adelante al completar la cita deportiva con un amplio programa de actividades que se iniciarán el sábado día 21: carrera infantil, concurso de dibujo, Fira de la Corredora, conferencias, mesas redondas, desfile de moda y presentación de la canción de la Cursa. El domingo, la prueba dará comienzo a las 10 de la mañana en el Parc dels Catalans. El circuito discurre por las calles del centro de Terrassa sobre una distancia de 5 kilómetros.