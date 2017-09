El Terrassa FC se deja dos puntos ante el Santboià

El Terrassa FC ha visto interrumpida su racha de victorias al empatar a un gol en el Camp Olímpic este domingo contra el Santboià. Los egarenses estuvieron lejos de su mejor nivel ante un rival bien organizado y se vieron penalizados por la expulsión de Guzmán en el minuto 69. Este tropiezo impide al conjunto de Cristian García acceder a la zona de promoción y le conduce a la octava posición del grupo.

El fútbol del Terrassa en el primer período resultó desconocido. No tuvo la jerarquía de otros encuentros, ni marcó el tiempo adecuado, ni dispuso del balón con la superioridad habitual. Anduvo impreciso, desconectado entre líneas, excesivamente estirado y poco productivo en la creación de situaciones de peligro. Incluso menos intenso en el apartado físico, aspecto fundamental en su propuesta.

Sus acciones de mayor mérito en el primer cuarto de hora se produjeron en jugadas de contragolpe, un registro poco acostumbrado en este equipo. David Toro y Raúl Torres fueron los protagonistas de dos jugadas de estas características que no supieron finalizar. La incomodidad del Terrassa se fue manifestando a medida que crecía el atrevimiento de un Santboià cada vez más desinhibido y que pudo haber marcado en una jugada de Iván Romano.

La mejor ocasión de los egarenses corrió a cargo de David López en una falta que remató de cabeza con dirección a gol, aunque Rafa Leva apareció para poner una mano milagrosa que impidió el 1 a 0. Sergi Valls recogió el rechace y su disparo salió demasiado alto.

Las malas noticias para el Terrassa no sólo se ciñeron a su juego, dado que cabe añadir la lesión de David Toro en el minuto 40. Carreón le sustituyó aunque fue Nils quien se situó en la plaza de delantero centro.

La segunda parte empezó con un Terrassa presente en zona ofensiva, con dos acciones de Fran Piera de cierta peligrosidad. En el minuto 56, el Terrassa se adelantó en el marcador por medicación de Jorge Carreón, que cabeceó con acierto un saque de esquina. Pero la posterior expulsión de Guzmán complicó las cosas a los locales. Iván Romano dio el primer susto en un disparo que salió rozando el poste y poco después Rafa Leva volvió a salvar a los visitantes al desviar un remate de Raúl Torres en una acción en la que los egarenses reclamaron penalti. Y en el minuto 82 Molins anotó en empate al cabecear un centro sin casi oposición. El Terrassa intentó una victoria a la heroica que no se produjo.

TERRASSA FC. Ortega, Dani Sánchez, Sergi Valls, Yayá, David López, Guzmán, Jonathan Ferreira, Raúl Torres, Fran Piera, Toro y Nils. Carreón suplió a Toro en el minuto 40; Daisuke a Nils en els 60; Àlex Fernández a Fran Piera en el 70.

FC SANTBOIÀ. Rafa Leva, Joel, Gerard Rovira, Mario, Castell, Carlos Martínez, Bellido, Aitor Bilbao, José González, Gabi y Romano. Pedro Bravo y Neeskens suplieron a Carlos Martínez y Bellido en el minuto 66; Molins a Aitor Bilbao en el 79.

Árbitro. Carlos Rodríguez Enrique. Amonestó a Toro, Sergi Valls, Fran Piera, Daisuke. Expulsó por doble amonestación a Guzmán en el minuto 69 y a Mario en el 89.

Goles. 1-0, minuto 56, Carreón; 1-1, minuto 82, Molins.

Público. 794 espectadores.