El CN Terrassa perdió en la final de la Supercopa

El CN Terrassa ha perdido por 9 a 4 contra el Atlètic Barceloneta en la final de la Supercopa de España que se ha disputado este domingo en la piscina del CN Sant Andreu. Los egarenses no han podido romper la hegemonía de un Barceloneta que suma la tercera Supercopa consecutiva.

El partido no ha podido empezar mejor para el CN Terrassa, que dominaba por 0 a 1 al final del primer cuarto gracias a un tanto de Sergi Mora. Pero el Barceloneta reaccionó en el segundo cuarto, llegando al descanso con una ventaja de 1 a 4. A partir de entonces, los intentos del CN Terrassa por meterse en el partido resultaron infructuosos. El equipo de Dídac Cobacho no se dio por vencido aunque no tuvo la oportunidad de hacer peligrar la victoria del Barceloneta. El tercer período acabó con un resultado de 3 a 7 diferencia que se amplió en un gol al final del encuentro.