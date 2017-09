El Terrassa encuentra la llave del éxito

El Terrassa FC superó por 3 a 1 al Reus "B" en el partido disputado este miércoles en el Camp Olímpic, correspondiente a la quinta jornada del campeonato de Liga de Tercera División. Los egarenses sumaron la segunda victoria de la temporada y rompieron una racha de tres jornadas sin ganar. El equipo de Cristian García mantuvo su magnífica línea de juego y esta vez gestionó mejor sus recursos en las dos áreas. Cristian introdujo tres cambios en la alineación con respecto a la última jornada, dando entrada en el once a Àlex Fernández, Toro y Carreón.

La primera parte tuvo momentos sublimes. El Terrassa salió desatado, a todo trapo. Apoyando su ataque en la combinación y el desequilibrio y la defensa en la presión. Después de una buena acción de Fran Piera que no encontró rematador y un intencionado disparo de Àlex Fernández, Sergi Valls fue el encargado de inaugurar el marcador. El central, en una inhabitual posición de delantero centro tras una acción de córner, recibió un espectacular pase de Fran Piera y conectó un magnífico remate que superó a Kilian.

El Reus "B" empató en la jugada siguiente. Xavi Jaime superó a la defensa local desde la banda derecha y su centro al interior del área se topó con Yayá, que introdujo el balón en su portería en su intento de despeje.

En un ejercicio ofensivo desacostumbrado en Tercera División, el Terrassa no levantó el pie del acelerador. Aunque Padilla tuvo en sus botas el 1 a 2, las situaciones de peligro se repitieron ante el marco reusense: un remate desviado de Daisuke en un balón rechazado; o una brillante jugada individual de Fran Piera con parada para la galería de Kilian. Hasta que en el minuto 22 se produjo el segundo tanto local en otra acción que nació en los pies de Fran Piera y que culminó Dani Sánchez, otro defensa, en un remate cruzado que sorprendió al portero visitante.

El Terrassa se tomó un cierto respiro, aunque Toro anduvo cerca del 3 a 1 con un buen disparo que salió por encima del travesaño.

La segunda mitad ofreció algo menos de fútbol, aunque el Terrassa gestionó de forma eficaz los tiempos del mismo. Además, el 3 a 1 de Daisuke en el minuto 59 tras una brillante acción de Dani Sánchez casi cerró el encuentro. El japonés actuó en la posición de delantero centro sustituyendo a Toro, que se retiró lesionado. El Reus "B" casi lanzó la toalla, mientras que el Terrassa aumentó los niveles de posesión. Además, Fran Piera, Àlex Fernández tuvieron ocasiones para ampliar la diferencia aunque la mejor la tuvo Raúl Torres a dos minutos del final tras una gran cabalgata de Dani Sánchez.

TERRASSA FC. Ortega, Dani Sánchez, Sergi Valls, Yayá, Guti, Àlex Fernández, Guzmán, Fran Piera, Daisuke, Toro y Carreón. Nils sustituyó a Toro en el minuto 55; Jonathan Ferreira a Daisuke en el 70; Raúl Torres a Fran Piera en el 74.

CF REUS "B". Kilian, Torre, Guerreiro, Gonzalo, Miranda, Miravent, Xavi Jaime, Dome, Forgás, Fabra y Padilla. Modest sustituyó a Padilla en el minuto 36; Márquez a Torre en el 46; y Roger a Miavent en el 65.

Árbitro. Àlex Gómez Meneses. Amonestó a Torre.

Goles. 1-0, minuto 6, Sergi Valls; 1-1, minuto 7, Yayá en propia puerta; 2-1, minuto 22, Dani Sánchez; 3-1, minuto 59, Daisuke.