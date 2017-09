Igualdad en las semifinales

En la primera semifinal, el Matadepera venció al CN Terrassa en un partido que dominó casi de principio a fin. Los de Edu Sánchez fueron siempre a remolque, pero nunca dejaron una distancia más grande que los diez puntos. A mediados del tercer parcial, lograron ponerse a un solo punto y dispusieron de posesión per no lograron darle la vuelta jamás. Al final, pese a la insistencia del conjunto del Pla del Bon Aire, el Matadepera se llevó el triunfo (71-64). En la segunda semifinal, el Sferic se impuso con mayor solvencia, pese a que no fue nada fácil. Los de Jose García Valverde se encomendaron a Jordi Vilavella que mantuvo un interesante duelo de anotación con Eric Herrero, que acabó decantándose por los de la Sagrada Família (74-88).