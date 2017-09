Cuestión de presupuestos

Cristian García ha mostrado su desacuerdo con las declaraciones del entrenador del L'Hospitalet, Xevi Molist, a Diari de Terrassa en las que aseguraba que los presupuestos de su equipo y del Terrassa esta temporada eran muy parejos. "Es muy fácil saber la verdad. Que todo el mundo publique sus presupuestos. Entre Terrassa y L'Hospitalet hay una diferencia importante, sólo hay que ver lo que a ellos les da el Ayuntamiento." Cristian añade que "yo sé el dinero que tengo y no me gusta que se digan ciertas cosas. No tenemos los recursos de otros clubs y hay un trabajo que se debe valorar."