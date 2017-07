El Peralada obtiene la plaza del Gavà en Segunda "B"

La Federación Española de Fútbol anunció ayer que la plaza vacante en Segunda División "B" tras el descenso administrativo del Gavà corresponde al Peralada. La misma también había sido solicitada por el Terrassa FC. El filial del Girona pagó ayer mismo los 133.000 euros que había fijado el estamento federativo como precio para cubrir la vacante. El lunes está previsto que se haga oficial el ascenso del Peralada una vez que se confirme que el proceso se ha realizado sin ningún inconveniente. El Terrassa FC había reclamado la citada plaza, entendiendo que el derecho preferencial tenía que ser para él, que era el segundo en la lista. El Terrassa FC argumentaba que el Girona, club del que el Peralada es filial, se encuentra en proceso concursal, lo que invalidaría su derecho preferente a la hora de optar a la plaza en juego. El club gerundense tiene aprobado el convenio de acreedores, pero el Terrassa sostiene que ese aspecto no anula el proceso concursal. Aunque quien opta a la plaza es el Peralada, el Terrassa FC entiende que al tratarse de un filial estaría afectado por la situación del club principal, que es quien ha pagado, y se le deberían aplicar las medidas sancionadoras pertinentes. Tanto es así, que ayer mismo el Peralada anunció que esta temporada se denominará Perada - Girona "B". El Terrassa se ha mostrado contrariado por la decisión, al considerar que la Federación no ha ni estudiado sus alegaciones. No se descarta que recurra.