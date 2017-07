La selección acabó séptima

La selección española femenina de hockey finalizó en una discreta séptima posición en la ronda semifinal de la Liga Mundial que finalizó el domingo en Bruselas. No disputará la final de esta competición y siguen en el aire sus opciones de clasificarse para el Mundial de Londres 2018. El combinado que prepara Adrian Lock, con seis egarenses en sus filas, derrotó por "shoot-outs" a la anfitriona, Bélgica, en el encuentro por la séptima y octava posición tras haber empatado a uno. El sábado, en el duelo previo, España empató también a uno con Italia, pero no pudo acceder al partido por la quinta y la sexta plaza, ya que en esa oportunidad cayó por 3 a 4 ante Italia.

La gran final de esta serie semifinal celebrada en Bruselas tuvo como vencedora a la selección holandesa, que se impuso por 2 a 0 en la final a China. Completó el podio Nueva Zelanda, que derrotó a Corea del Sur por 1 a 0. Finalmente, en el duelo por la quinta y sexta posiciones, Australia derrotó por 3 goles a 1 a la selección italiana.

Españolas y belgas se encontraban por segunda vez en cinco días y España se impuso en ambas contiendas. El duelo por la séptima plaza fue tremendamente intenso, con posesiones alternas.En el minuto 19, Lucía Jiménez aprovechó una acción afortunada para abrir el marcador para las españolas. Poco después, la especialista Lola Riera pudo ampliar ventaja de penalti-córner, pero el pie de la guardameta Aisling D'Hoogue lo evitó. Lo haría también después con el stick a disparo de María López.

Dominio español

Las españolas parecían tener el partido controlado, pero el segundo gol no llegaba y eso las penalizó en exceso. Las españolas especularon en exceso y las belgas lo aprovecharon para empatar a falta de cinco minutos gracias a un gol de penalti-córner de Louise Versavel. Fue todo un jarro de agua fría para las españolas, que supieron resarcirse en la tanda de "shoot-outs", donde se impusieron por 4 a 1.

El duelo previo ante Italia fue justo al revés. Elisabetta Pacella abrió el marcador en el minuto 44, pero Rocío Ybarra empató en el penúltimo minuto forzando unos "shoot-outs" en los que Italia ganó 3-4.

Las fichas

España 1

Bélgica 1

España. M. A. Ruiz, R. Gutiérrez, L. Riera, X. Giné, R. Ybarra, B. Pérez, C. Guinea, M. López, B. Bonastre, C. Petchamé y C. Salvatella, equipo inicial, C. Ycart, B. Iglesias, M. Tost, J. Pons, B. García, L. Jiménez y M. López de Eguílaz.

Bélgica. A. D'Hooghe, L. Cavenaile, A. Fobe, A. Raes, J. Vandermeiren, J. Peeters, A. Gerniers, A. S. Weyns, B. Nelen, S. Van den Borre y J. Boon, equipo inicial, L. Hillewaert, P. Leclef, M. Simons, S. Limauge, E. Puvrez, L. Versavel y E. Sotgiu.

Goles. 1-0, minuto 19, Lucía Jiménez; 1-1, minuto 55, Louise Versavel de penalti-córner.

"Shoot-outs". Ganó España por un marcador de 4 goles a 1.

España 1

Italia 1



España. M. A. Ruiz, R. Gutiérrez, L. Riera, X. Giné, R. Ybarra, B. Pérez, C. Guinea, M. López, B. Bonastre, C. Petchamé y C. Salvatella, equipo inicial, C. Ycart, B. Iglesias, M. Tost, J. Pons, B. García y L. Jiménez.

Italia. C. Traverso, E. Mastronardi, C. Tiddi, E. Bianchi, M. Garraffo, D. Mirabella, M. Chirico, E. Pacella, J. Singh, A. Wybieralska y M. Casale, equipo inicial, F. Carta, E. di Mauro, L. Oviedo, C. Pereyra y F. Bendinelli.

Goles. 0-1, minuto 44, Elisabetta Pacella; 1-1, minuto 59, Rocío Ybarra.

"Shoot-outs". Ganó Italia por 3-4.

Clasificación final

1º. Holanda; 2º. China; 3º. Nueva Zelanda; 4º. Corea del Sur; 5º. Australia; 6º. Italia; 7º. España; 8º. Bélgica; 9º. Escocia; 10º. Malasia.