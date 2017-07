El Terrassa FC, el segundo de la lista para ocupar la plaza del Gavà

El Terrassa FC es el segundo en la lista de equipos que aspiran a ocupar la plaza del Gavà en Segunda División "B", después de que este equipo no haya pagado su deuda con la plantilla y se haya producido su descenso administrativo a Tercera División. El club egarense ya presentó esta semana una solicitud a la Federación Española postulándose como aspirante a alguna vacante en la categoría superior, circunstancia que se ha producido este viernes con el descenso del Gavà.

El Peralada, filial del Girona, es quien tiene prioridad a la hora de ocupar esa plaza, al ser el equipo catalán de Tercera División mejor clasificado entre quienes no han ascendido. Si el Peralada renunciase, opción poco probable, sería el Terrassa FC quien tendría la posibilidad de obtener la plaza del Gavà. Dentro de tres días la Federación Española fijará el precio de dicha plaza, que deberá ser abonado por el club que la requiera. Ese aspecto puede ser determinante en la decisión final, aunque inicialmente el Girona tiene la intención de aprovechar la oportunidad después de no ascender deportivamente. Si el Peralada hubiese ascendido la semana pasada, el Terrassa tendría ahora todas las posibilidades de obtener la plaza vacante.