España - Holanda, en cuartos

La selección española femenina de hockey derrotó anoche a Bélgica por 1 a 0 y ha finalizado cuarta de las cinco selecciones que integraban el grupo "B" de esta ronda semifinal de la Liga Mundial que finalizará el domingo en Bruselas. El combinado que prepara Adrian Lock cerró la primera fase con un balance de dos victorias (ante Malasia y Bélgica) y dos derrotas: frente a Nueva Zelanza y Australia.

Berta bonastre, decisiva

En un encuentro marcado por la igualdad y sin excesivas oportunidades de gol, un tanto de penalti-córner anotado en el minuto 24 de juego por la delantera Berta Bonastre. La egarense se ha proclamado precisamente esta temporada campeona de la Liga belga por segunda temporada consecutiva.

Las españolas se enfrentarán hoy a las 17.45 del mediodía al rival que nadie quería para la ronda de cuartos de final: una selección holandesa que ocupa el primer puesto en el ránking mundial y es la vigente subcampeona olímpica. Las holandesas han ganado los cuatro partidos de la primera fase y son las claras favoritas para clasificarse esta tarde para las semifinales de este torneo de Bruselas, que se disputarán el sábado en la capital belga a las a las 15.45 y a las 18 horas. La final está prevista para el domingo a las 18 horas.

España 1

Bélgica 0

España. M. A. Ruiz, X. Giné, L. Riera, R. Gutiérrez, R. Ybarra, B. Pérez, M. López, C. Guinea, C. Petchamé, B. Bonastre y C. Salvatella, equipo inicial, M. Tost, J. Pons, C. Ycart, B. Iglesias, B. García y L. Jiménez.

Bélgica L. Cabenaile, A. Fobe, A. Raes, J. Vandermeiren, J. Peeters, A. Gerniers, A. S. Weyns, B. Nelen, A. D'Hooghe, S. van den Borre y J. Boon; S. Limauge, M. Simons, L. Hillewaert, P. Leclef, E. Puvrez y L. versavel,

Árbitros. Kylie Seymour (Australia) e Irene Presenqui (Argentina). Mostraron tarjetas verdes a la española Clara Ycart y a la belga Judith Vandermeiren.

Gol. 1-0, minuto 24, Berta Bonastre de penalti-córner.