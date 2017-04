Una temporada para la historia

El equipo femenino del CN Terrassa ha firmado la mejor de las siete temporadas consecutivas que lleva militando en la División de Honor, la máxima categoría del waterpolo femenino español. Desde que el conjunto local consiguió ascender en el verano del año 2010, jamás había conseguido finalizar como el quinto mejor equipo de España. El equipo de Xavi Pérez ha cuajado una excelente campaña, en que se ha dado un paso al frente y se ha mejorado de forma notable en el rendimiento competitivo. Las chicas han completado la mejor temporada de la historia.

La quinta posición pudo ser cuarta si el Rubí no hubiera perdido en casa por la mínima ante un CN Madrid Moscardó que se medirá al todopoderoso CN Sabadell en una de las dos semifinales por el título, sin duda la más desequilibrada. Las sabadellenses han sumado todos los puntos posibles (54) por 29 de las madrileñas. La otra semifinal enfrentará al segundo, un CN Mataró que ha cosechado 48 puntos con el CN Sant Andreu, que ha finalizado tercero con 40.

Las egarenses han vivido un frenético final de temporada junto a las madrileñas y al Mediterrani en busca de la cuarta plaza, la última que daba acceso al "play off" por el título. Las otras tres llevaban semanas asignadas a Sabadell, Mataró y Sant Andreu.

Finalmente, el CN Terrassa ha acabado quinto, lo que supone su mejor clasificación en la División de Honor femenina. En las seis campañas anteriores cosechó dos sextos y tres octavos puestos, además de la novena plaza de su primer año en la máxima categoría.

Las egarenses han finalizado la Liga 2016-2017 sumando 28 de los 54 puntos posibles. Han logrado 9 victorias, 1 empate y 8 derrotas. Han marcado 167 goles y han encajaado solamente 161. Esta última cifra las coloca como la cuarta mejor defensa de la categoría, superadas solamente por los tres primeros clasificados. El balance en relación a los puntos sumados en casa y fuera ha resultado bastante equilibrado. Han totalizado 16 en casa (5 triunfos, 1 empate y 3 derrotas) y 12 fuera (4 victorias y 5 derrotas).

Una satisfacción enorme

Xavi Pérez, técnico y alma máter de este grupo de jugadoras, se muestra tremendamente satisfecho por el rendimiento que ha ofrecido el equipo. "Hemos conseguido el mejor resultado de nuestra historia y esto es algo para estar contentísimos y orgullosísimos del trabajo que han desarrollado estas jugadoras. Eso se ha visto no sólo en los partidos sino también en la actitud y la entrega totales que han exhibido en las sesiones de entrenamiento. Hemos sido un equipo tremendamente sólido y hemos peleado hasta la última jornada por un objetivo que nadie se había planteado, como meternos entre los cuatro mejores equipos y poder disputar el "play off" por el título", comenta el terrassense.

Pérez lamenta que el Rubí no acabara empatando ante el Madrid Moscardó en la última jornada. "Todo lo que sea competir es bueno y hace crecer al equipo. Si hubiéramos alcanzado la cuarta plaza nos habríamos medido al CN Sabadell, un equipo que no ha cedido ningún punto en la Liga y que jugará la "final four" femenina junto al Mataró. Que dos equipos españoles estén entre los cuatro mejores de Europa habla muy bien de nuestra Liga. Y haber sido el quinto mejor equipo de este campeonato da todavía más mérito a lo que hemos conseguido esta temporada", apunta Xavi Pérez.

Es curioso que el mejor resultado de la historia, esta quinta plaza, se haya producido en una temporada en la que se retiraron jugadoras muy importantes en el equipo, como la capitana Maribel Cuesta o la goleadora Gemma Gutés. Para Pérez, la explicación hay que buscarla en el paso al frente que han dado jugadoras jóvenes como la portera Sandra Domene, Anna Roldán, Olga Descalzi y Cristina Cantero. "Las jugadoras de fuera han respondido como esperábamos y las jóvenes han demostrado estar preparadas para continuar asumiendo responsabilidades", asegura el entrenador terrassense.

Movimientos de mercado

A diferencia de otros deportes, en el waterpolo se continúa entrenando una vez finalizada la competición. Pérez dio poco más de una semana de descanso a las chicas, que volverán a entrenarse el miércoles y lo seguirán haciendo hasta principios de julio. El grupo ayudará a preparar los Campeonatos de Catalunya y de España juveniles que se disputarán en el mes de julio.

En cuanto a fichajes, Pérez no esconde que le gustaría reforzar el equipo con alguna jugadora contrastada. "Quiero que el bloque siga, pero esperamos poder incorporar alguna jugadora más". A día de hoy ninguna waterpolista ha comunicado al club su decisión de no continuar la próxima temporada. Xavi Pérez entiende que el equipo debe dar un pasito más el año que viene: "Podemos aspirar a entrar en el "play off" e incluso a clasificarnos para Europa", asevera.