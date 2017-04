El programa cultural entrega sus premios

El Consell Esportiu del Vallès Occidental Terrassa hizo entrega de los premios de su programa cultural, que este curso ha reunido 2.600 trabajos en las distintas disciplinas. El tema elegido ha sido la "Equidad y Coeducación en el deporte".

En el apartado de cómic cadete y juvenil, la ganadora ha sido Joselyn Ortiz (Institut Santa Eulàlia), mientras que la segunda plaza correspondió a Camila Murillo (I. Santa Eulàlia) y la tercera a Lidia Verdés (Escola Goya). En mascota infantil y cadete, el primer premio ha sido para Anna Romero (I. Can Jofresa), seguida de Mertitxell Herrera (Montserrat Roig) y de Noa Castañera (Goya). En dibujo benjamín, el primer lugar ha sido para Erik Alonso (Roc Alabern), quedando en segunda posición Paula Cerdán (Pere Viver) y en tercera José Becerra (Joaquima de Vedruna).

En dibujo alevín, la ganadora ha sido Paula Castañeiras (Joaquima de Vedruna), seguida de Nora Fernández (Roc Blanc) y Marta García (Pere Viver). En dibujo infantil, el primer premio ha correspondido a Estel Mauro (Montserrat Roig), mientras que la segunda plaza ha sido para Lucía Chacón (Torre del Palau) y la tercera para Berta Varela (Carme).

En redacción, la ganadora infantil ha sido Marina Sierra (Carme), obteniendo el segundo premio Ester Margenat (Carme) y el tercero Lucía Serrano (Goya). En redacción cadete, Ariadna Gómez (Torre del Palau) ha sido la ganadora, seguida de Laura Palada (Goya) y Marta Huertas (Can Jofresa). Finalmente, em fotografía cadete y juvenil, Jéssica Gareca (Blanxart) obtuvo el primer premio, seguida de Maria del Mar Escobar (Can Jofresa) y Sanya Boufouss (Can Jofresa).