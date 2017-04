Un Sant Jordi de "play off" para el Terrassa FC

Un Sant Jordi de "play off" para el Terrassa FC

El Terrassa FC se ha situado en zona de promoción de ascenso después de imponerse este domingo al Vilassar en el Camp Olímpic por 2 a 0. Los egarenses le han arrebatado la cuarta posición al Sant Andreu, que sólo pudo empatar el sábado con el Europa. Los dos equipos están empatados a puntos, pero el Terrassa es cuarto gracias al "goal average" general. Además, el Terrassa se ha situado a dos puntos del Vilafranca, tercer clasificado, a tres jornadas del final del campeonato. Es la quinta victoria del Terrassa FC, que no ha recibido ningún gol en contra en ese período.

El Terrassa anduvo precipitado en la primera parte, sobrexcitado porque sabía que un triunfo le daba la cuarta plaza. Saltó al terreno de juego encendido en busca de un gol tempranero que calmase su ansiedad, pero su fútbol tuvo escasa precisión. Sostuvo la responsabilidad de generar más fútbol que su rival, pero su juego discurrió poco por el centro del campo y se excedió en su idea de transitar de forma demasiado rápida a la zona ofensiva con balones largos buscando la espalda de los centrales del Vilassar.

En ese escenario, las ocasiones de gol escasearon más allá de los repetidos centros al área que no encontraron destinatarios adecuados. Una buena acción de Pol Ballesteros en el minuto 5 que acabó con un remate de Grasa por encima del travesaño fue lo más destacado de esos primeros 45 minutos.

La segunda parte no pudo empezar mejor para el Terrassa, que se adelantó en el marcador en el minuto 49 gracias a un penalti transformado por Joan Grasa. La pena máxima se produjo después de un derribo de Oumar a Velillas en el área. Los egarenses, con el estímulo emocional de ese gol, acentuaron su dominio y primero Velillas, que envió fuera un centro de Pol tras una buena acción de la contra, y después Grasa, en un remate defectuoso tras otra buena acción de Pol Ballesteros, pudieron haber marcado el segundo tanto local. El Vilassar, poco peligro en ataque, inquietó en un balón suelto que Sergio Ginés remató fuera.

El Terrassa anduvo cerca del gol en una acción de Nils en el minuto 78 y Ortega apareció en una espectacular intervención en el minuto 78 a un gran remate de Pau. Hasta que en el minuto 83, Raíllo se adelantó al portero del Vilassar en un balón suelto en el área y sentenció el partido con el segundo tanto.

TERRASSA FC. Ortega, Castell, Amantini, Joel, David López, Marc de Val, Àlex Fernández, Velillas, Pol Ballesteros, Joan Grasa y Nils. Raíllo sustituyó a Joan Grasa en el minuto 70; Bermu a Joel en el 75; Guti a Pol Ballesteros en el 85.

UE VILASSAR. Imanol, Oumar, Adri, Peque, Jaume, Viale, Sergio Ginés, Pau, Roberto Camacho, Dani y Soufian. Uri sustituyó a Sergio Ginés en el minuto 65; Tejero a Roberto Camacho en el 71;

Árbitro. Daniel López Morente. Amonestó a David López, Joel, Castell, Oumar, Adri, Peque, Roberto Camacho y Soufian.

Goles. 1-0, minuto 49 Joan Grasa, de penalti; 2-0, minuto 83, Raíllo.