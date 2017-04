Atlètic - CD Terrassa, último derbi liguero

En la penúltima jornada de la fase regular del campeonato de la División de Honor masculina, el Atlètic Terrassa recibe hpy a las 12.30 del mediodía en Can Salas al CD Terrassa. Los de Dani Martín ocupan la cuarta posición con los mismos 30 puntos que el Club de Campo, que es tercero y visita mañana al Barça. El Atlètic necesita sumar los tres puntos para asaltar la tercera posición y lograr un cruce más asequible en cuartos de final. Por su parte, el conjunto de Les Pedritxes no se juega ya absolutamente nada esta temporada. Llega a Can Salas con los deberes hechos. Ocupa la antepenúltima posición y ya sabe que acabará octavo y se medirá en cuartos de final al RC Polo en Barcelona los días 6 y 7 de mayo.

Sin Oriol Malgosa

La única baja del Atlètic para este último derbi de la fase regular es la de Oriol Malgosa, que se perderá lo que queda de temporada como consecuencia de la fractura en la mano que sufrió en el campo del Complutense. "Independientemente de que sea un derbi, sólo pensamos en ganar para acabar la fase regular lo más arriba posible", explica Dani Martín, técnico del Atlètic, que entiende que "ser segundos no depende de nosotros, pero todavía es posible".

Sin nada que perder, el CD Terrassa saldrá a por la victoria. "Estamos en una dinámica positiva e intentaremos aprovecharlo para sacar algo del derbi", dice Juanma Mas, que cuenta con la baja de Jan Lara, que estará en Murcia dirigiendo al equipo infantil.