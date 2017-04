Un partido de sanción para Óscar Gómez y Arnau, del Terrassa FC 1906

En Segunda Catalana, los futbolistas del Terrassa 1906 Óscar Gómez y Arnau han sido sancionados con un encuentro por acumulación de amonestaciones, con lo que se perderán el encuentro de mañana en el campo del Vic Riuprimer. En el grupo séptimo de Tercera Catalana se ha sancionado con dos encuentros a Alberto Gázquez (Sant Pere Nord) y con uno a Álvaro (Can Trias), Manel Felices (Viladecavalls) y Raúl Pérez (Pueblo Nuevo 2002). Por último, en el grupo decimotercero de Cuarta Catalana, el auxiliar del Can Boada Borja Ortiz ha recibido cuatro encuentros de sanción, por uno de los futbolistas Diego Bernal (Sant Pere Nord "B") y Adrià Álvarez (Can Trias "B").