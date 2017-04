El Atlètic, eliminado a manos del Oranje - Rood en cuartos

El Atlètic Terrassa, último representante del hockey español en el KO16 de Eindhoven, cayó eliminado ayer en el último partido de cuartos de final tras perder por 0 goles a 2 ante el conjunto anfitrión, el Oranje - Rood de Eindhoven. Pese a jugar un partido muy serio, los pupilos de Dani Martín se vieron claramente superados por la calidad técnica, téctica y físico del cuadro neerlandés. Mink van der Weerden en el minuto 13 y Bob de Voogd en el 35 fueron los autores de los goles de un conjunto holandés que pudo golear en el último cuarto. Los de Can Salas dieron la cara en todo momento, pero no pudieron repetir el éxito de la temporada pasada, en que lograron disputar la "final four" de la Euro Hockey League. En este Ko16, tanto Atlètic como Club Egara y RC Polo han caido eliminados en la décima edición de la EHL.

La "final four" de este año se celebrará el fin de semana del 3 y el 4 de junio en la localidad de Brasschaat, donde tienen sus instalaciones los Dragons, a 12 kilómetros de Amberes. Dragons (Bélgica), Rot Weiss Köln (Alemania), Wimbledon (Inglaterra) y Oranje - Rood (Holanda) son los cuatro semifinalistas. Ninguno de los tres catalanes que competían en Eindhoven consiguió clasificarse para esa "final four": El Club Egara cayó en octavos, mientras que tanto el RC Polo como el Atlètic lo hicieron en la ronda de cuartos de final.