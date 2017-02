La derrota más dolorosa del Terrassa FC

El Terrassa FC ha perdido este domingo por 0 a 1 contra el Sabadell "B" , el colista del grupo que ha merecido la victoria por la superioridad futbolística mostrada en todo momento. Los egarenses, que perdieron a Marc de Val en el minuto 37 por expulsión, han cuajado un pésimo encuentro. Este tropiezo sitúa al conjunto de Agustín Vacas a cinco puntos de las plazas de promoción de ascenso, una distancia peligrosa a estas alturas de la competición.

El derbi no pudo dejar consecuencias más negativas para los egarenses. No sólo por las derivadas deportivas al desaprovechar otra oportunidad de acercarse al "play off" (Ascó y Vilafranca habían empatado por la mañana), sino por el golpe emocional que supone caer ante el filial del eterno rival. El Terrassa entró a contrapié en el partido, sin disponer del balón, al dictado del fútbol que marcaba su rival. La expulsión de Marc de Val acentuó el perfil defensivo de un equipo que se refugió en su área y que a base de pelotazos buscó algún contragolpe salvador. El Sabadell tuvo más atrevimiento y a cuatro minutos del final Sarmiento cabeceó un balón repelido por el larguero al fondo del marco local.