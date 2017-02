Nuevo tropiezo de los Carboners, que cayeron contra el RC Badalona 

Quinta derrota de la temporada de los Carboners, que en esta oportunidad se vieron superados por el RC Badalona en Can Jofresa por 22-30. Los visitantes, con más peso en la delantera, empezaron dominando en la melé y en acciones de fuerza. pero a medida que avanzó la primera parte, la delantera terrassense se sobrepuso y anotó un ensayo. Al descanso, pese a todo, el marcador era de 5-14. En una segunda parte más igualada, los Carboners empezaron a encontrar mejores sensaciones pero les condenaron algunos errores defensivos. Este resultado obliga a los Carboners a no sufrir nuevos errores si quieren acceder a los "play off" de Segunda Catalana.