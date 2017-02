Once podios del CN Terrassa en el Trofeu Nacional Sant Pau

El CN Terrassa consiguió once podios en el Trofeu Nacional Sant Pau de patinaje artístico que se disputó en Sant Pere de Ribes. Los representantes egarenses lograron tres triunfos: Judit Romero en Iniciación "A", Júlia Busqué en Certificado y Mar Jiménez en Certificado -1. También se obtuvieron cinco segundas posiciones, a cargo de: Oriol Ponce en Iniciación "C" mayores; Berta Moreno en Iniciación "B"; Laura Heras en Certificado -1; Paula Pérez en Certificado; y Diana Vázquez en infantil "B". Completan la lista de podios, las terceras plazas de Mariona Quintana en Iniciación "C"; Edurne Monte en Iniciación "B -1"; y Berta Gabarró en Iniciación "A-1".