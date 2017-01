"No hemos sido nosotros mismos"

28.01.2017 | 04:22

Dídac Cobacho, entrenador del CN Terrassa, lamentó el nivel dado por su equipo. "Ya no es ganar o perder, sino las sensaciones. Somos un equipo que ilusionamos y esta vez no ha sido así. Les hemos dejado jugar cómodamente en las dos primeras partes, sin entrar en el partido", explicó. "No hemos hecho lo que solemos hacer bien, ser fuertes...

