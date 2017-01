Xavi Hernández: "Es una alegría poder seguir jugando con 37 años"

El centrocampista terrassense, que ha renovado su contrato con el Al Sadd, uno de los clubes históricos de la Liga catarí, aseguró este jueves a Efe que está feliz de poder seguir jugando al fútbol con 37 años.

"Es una alegría poder seguir jugando con 37 años y hasta con 38, aunque no sé si será mi último año, pero es un año más y estoy muy feliz de que sea así", aseguró el jugador español que llegaba a comienzos de la temporada 2015-16 al club catarí.

El capitán, que viste el dorsal número seis en el Al Sadd, seguirá vinculado a la entidad hasta 2018.

Xavi aseveró que en Catar "le hacen sentirse como en casa y del club dependía su tercer año de renovación", que decidieron porque están "contentos" con su actuación dentro del conjunto.

"Estoy encantado con el club, con su gente, que son una familia. Me encuentro muy a gusto. Había firmado por tres años, pero el tercer año dependía del club, y me han comunicado que están muy contentos conmigo y quieren que continúe".

Xavi espera poder dar este año una alegría a los aficionados del Al Sadd, entrenado por el técnico portugués Jesualdo Ferreira, y llevarse este año la Liga catarí, para sumar su decimocuarta liga, un trofeo que su conjunto no ve desde el año 2013.

El Al Sadd es segundo en la Liga de las Estrellas de Catar con 40 puntos, por delante se encuentra el Lekhwiya, donde milita el defensa gaditano Chico Flores con 43 puntos y el Al Rayyan de Sergio García es tercero en la clasificación con 34 puntos tras diecisiete jornadas disputadas.

Además, el jugador catalán fue designado durante el pasado mes de septiembre embajador del programa solidario del Mundial de 2022, un proyecto tiene como objetivo "cambiar las vidas" de niños, refugiados e inmigrantes gracias al fútbol.